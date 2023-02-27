تعرف على المناطق السياحية والأثرية بالمنيا.. منها الأشمونين

المنيا-حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع" عددا من المعلومات حول منطقة الاشمونين بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، والتى تعد واحدة من أهم المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

- تقع منطقة الأشمونين على بعد حوالى 50 كم جنوب غرب مدينة المنيا

- كانت عاصمة للإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا

- أُشتق اسم المنطقة من المدينة القديمة ( خمنو ) وأطلق عليها اليونانيين ( هيرموبوليس ماجنا )، كما سماها الأقباط ( شمون ) والتي تعني مدينة المعبودات الثمانية

- كانت الموقع الرئيسي لعبادة الآله تحوت آله الكتابة والحكمة والمعرفة

- بها آثار هامة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والمسيحية أهمها:

- تماثيل الإله تحوت: وهى على شكل قرد البابون أحد رموز الإله تحوت إله الحكمة والمعرفة وترجع إلى عصر الدولة الحديثة.

- بقايا كنيسة البازيليكا والسوق اليوناني: وهى عبارة عن مجموعة من الأعمدة من الجرانيت الأحمر ذات تيجان كورينثية وتوجد لافتة حجرية تحدد تاريخ إنشاء هذا السوق في عهد بطليموس.