تعرف على المناطق السياحية والأثرية بالمنيا.. منها الأشمونين

ينشر "اليوم السابع" عددا من المعلومات حول منطقة الاشمونين بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، والتى تعد واحدة من أهم المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
- تقع منطقة الأشمونين على بعد حوالى 50 كم جنوب غرب مدينة المنيا
- كانت عاصمة للإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا
- أُشتق اسم المنطقة من المدينة القديمة ( خمنو ) وأطلق عليها اليونانيين ( هيرموبوليس ماجنا )، كما سماها الأقباط ( شمون ) والتي تعني مدينة المعبودات الثمانية
- كانت الموقع الرئيسي لعبادة الآله تحوت آله الكتابة والحكمة والمعرفة
- بها آثار هامة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والمسيحية أهمها:
- تماثيل الإله تحوت: وهى على شكل قرد البابون أحد رموز الإله تحوت إله الحكمة والمعرفة وترجع إلى عصر الدولة الحديثة.
- بقايا كنيسة البازيليكا والسوق اليوناني: وهى عبارة عن مجموعة من الأعمدة من الجرانيت الأحمر ذات تيجان كورينثية وتوجد لافتة حجرية تحدد تاريخ إنشاء هذا السوق في عهد بطليموس.
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