اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 10:07 م
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تعرف على المناطق السياحية والأثرية بالمنيا.. منها الأشمونين

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:00 م
تعرف على المناطق السياحية والأثرية بالمنيا.. منها الأشمونين منطقة الأشمونين
المنيا-حسن عبد الغفار

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ينشر "اليوم السابع" عددا من المعلومات حول منطقة الاشمونين بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، والتى تعد واحدة من أهم المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
 
- تقع منطقة الأشمونين على بعد حوالى 50 كم جنوب غرب مدينة المنيا
- كانت عاصمة للإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا
- أُشتق اسم المنطقة من المدينة القديمة ( خمنو ) وأطلق عليها اليونانيين ( هيرموبوليس ماجنا )، كما سماها الأقباط ( شمون ) والتي تعني مدينة المعبودات الثمانية
- كانت الموقع الرئيسي لعبادة الآله تحوت آله الكتابة والحكمة والمعرفة
- بها آثار هامة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والمسيحية أهمها:
 
- تماثيل الإله تحوت: وهى على شكل قرد البابون أحد رموز الإله تحوت إله الحكمة والمعرفة وترجع إلى عصر الدولة الحديثة.
 
- بقايا كنيسة البازيليكا والسوق اليوناني: وهى عبارة عن مجموعة من الأعمدة من الجرانيت الأحمر ذات تيجان كورينثية وتوجد لافتة حجرية تحدد تاريخ إنشاء هذا السوق في عهد بطليموس.
 

ملوى

الاشمونين

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