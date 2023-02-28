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إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:01 م
إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل فى الإسماعيلية حادث تصادم - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة بدون لوحات معدنية على تروسيكل بدون لوحات معدنية على طريق الصالحية الإسماعيلية بالكيلو 11وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة بدون لوحات معدنية مع تروسيكل بدون لوحات معدنية بالكيلو11امام عزبة المنشار طريق الإسماعيلية الصالحية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلًا من محمد السيد عبد المقصود بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد أحمد أحمد السيد بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 
 

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