الأقصر تشهد انطلاق دورة الألعاب المدرسية لتلاميذ المدارس الرياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات دورة الألعـاب المـدرسـية لتـلاميــذ المـدارس الـريـاضـيـة الإعـدادية والثـانـويـة بنادي المدينة المنورة بالأقصر، وذلك بمشاركة 360 طالباً وطالبة على مستوى محافظات (الأقصر- الفيوم – أسيوط – المنيا - بني سويف)، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طه حجازي وزير التربية والتعليم، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وتم تنظيم فعاليات دورة الألعـاب المـدرسيـة لتلاميذ المدارس الـريـاضـيـة الإعـدادية والثـانـويـة بنين – بنات (للعام الدراسي 2023/2022، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (مكتب مستشارة التربية الرياضية والعسكرية) ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بحضور الدكتورة عبير بيومي مدير إدارة التعليم ما قبل الجامعي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد سامي أخصائي بمكتب الدكتورة سونيا عبدالوهاب مدير الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة عبير علي وطاي محمود وريم مشرفي وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حامد مدير عام إدارة مكتب المستشار العسكري التنمية الرياضية والعسكرية، وعبدالرحمن أخصائي بمكتب المستشار العسكري للتنمية الرياضية والعسكرية.

ويتنافس فى فعاليات الدورة أفضل العناصر من طلاب المدارس الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية التي تتضمنها المنافسات والمتمثلة في ( خماسي كرة القدم - كرة الطائرة - كرة اليد –كرة السلة ٣×٣- تنس طاولة - ريشة طائرة - كرة سرعة)، وذلك بتوجيهات وحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وفريق عمل إدارة الرياضة بالمديرية.

ويهدف المشروع إلى الاهتمام بطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، والمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد جيل سليم البنية، وبما ينعكس على تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وتوسيع ممارستها لما لها من فوائد عديدة على بناء الإنسان، وتكوين شخصيته الإيجابية، وفى إطار التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم لإعداد الطلاب رياضياً، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال فترة دراستهم.



إنطلاق دورة الألعاب المدرسية لتلاميذ المـدارس الرياضية



انطـلاق دورة الألعاب المدرسية لتلاميذ المـدارس



دورة الألعاب المدرسية لتلاميذ المـدارس الرياضية الإعدادية والثانوية



دورة الألعاب المدرسية لتلاميذ المـدارس الرياضية بالأقصر



دورة الألعاب المدرسية لتلاميذ المـدارس الرياضية



فعاليات دورة الألعاب المدرسية لتلاميذ المـدارس الرياضية







