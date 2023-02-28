أسوان الأولى بالصعيد فى معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.. تفاصيل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكدت لجنة بنك الإستثمار القومى، خلال زيارتهم لـ محافظة أسوان ، أن أسوان أصبحت تحتل المركز الأول على مستوى محافظات الصعيد في معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بنسبة 76 % بإجمالى إعتمادات 522.2 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات عديدة بقطاعات الكهرباء ورصف الطرق والأمن والإطفاء والمرور، بجانب تدعيم الوحدات المحلية وتحسين البيئة.

وفى بيان صحفى، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث نقلة نوعية وحضارية وجمالية لتتبوأ عاصمة الاقتصاد والشباب والثقافة الإفريقية المكانة التى تستحقها سياحياً واستثمارياً واقتصادياً، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة مواطنيها هي الداعم الأكبر الذى ساهم في إنجازالعديد من المشروعات.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بلجنة بنك الاستثمار القومى لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية برئاسة أحمد فرج المستشار بقطاع الإدارة المحلية ، وبحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ ، ونور الهدى مدير عام التخطيط والمتابعة.

وأشار، إلى أن الرؤية العلمية للعمل التنفيذى إرتكزت على إقتحام المشاكل والتحديات والتى من أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة وعدم الإعتماد على الشكل الظاهرى بعيداً عن المسكنات والحلول الوقتية.

وأشاد أشرف عطية، بمبادرة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد "حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى" حيث فازت محافظة أسوان بنسبة تقييم 92 % في المبادرة التى أطلقتها الوزارة خلال العام المنقضى 2022 ضمن 13 محافظة على مستوى الجمهورية مما ساهم في الحصول على دعم إضافى 45 مليون جنيه.

ولفت، إلى أن نسارع الزمن لإنجاز المشروعات مع وجود آلية للطرح والإسناد والترسية بكل شفافية ونزاهة ، بالإضافة إلى توافر مناخ جاذب للاستثمار في ظل تمتع أسوان بالمقومات الاقتصادية المتنوعة.