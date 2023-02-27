4 وزراء يفتتحون اليوم الجلسة الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف

كتبت منال العيسوي

. تنظم وزارة البيئة اليوم الإثنين ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم وكذلك وزير السياحة والآثاروأحمد عيسى، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى اليساندرو فراكاسيتى

مصر خلال العام الماضى خطت خطوات كبيرة فى الإعداد الاستراتيجى لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، على المستوى الوطنى فى ظل تكريس كافة الجهود للإعداد لاستضافة قمة المناخ COP27، مع خروج كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إضافة إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية 2030 وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج "نوفي"، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار فى المناخ، والإعداد لسوق شهادات للكربون فى مصر، مما جعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم فى دعم الدولة من أجل تنفيذ خطتها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة، فيما يخص البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعي.

جدير بالذكر أن إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار فى المناخ، ياتى بهدف النظر فى المشروعات بإشراك القطاع الخاص من أجل مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.