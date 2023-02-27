اليوم السابع
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121.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين أمريكا و17 دولة عربية فى 2022

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:00 ص
121.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين أمريكا و17 دولة عربية فى 2022 الغرفة الأمريكية بواشنطن
كتب عبد الحليم سالم

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كشف تقرير صادر عن المجلس الإقليمى للغرف الأمريكية بشمال أفريقيا والشرق الاوسط، والذى تترأسه الغرفة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة طارق توفيق، أن حجم التبادل التجارى بين الولايات المتحدة الأمريكية و17 دولة عربية، بلغ نحو 121.52 مليار دولار خلال العام 2022.

أضاف التقرير، أن حجم صادرات أمريكا للدول العربية بلغ نحو 57.67 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرات الدول العربية لأمريكا نحو 63.85 مليار دولار ، موضحا أن واردات الإمارات من أمريكا بلغت 20.85 مليار دولار وصادراتها بلغت 6.91 مليار دولار .

كما بلغت صادرات السعودية 23.46 مليار دولار ووارداتها بلغت 11.57 مليار دولار ، فيما بلغت صادرات مصر لأمريكا نحو 2.81 مليار دولار ووارداتها بلغت 6.55 مليار دولار .

وكشف التقرير ان صادرات قطر بلغت 2.92 مليار دولار والواردات بلغت 3.65 مليار دولار ، وبلغت صادرات المغرب 1.7 مليار دولار والواردات 3.51 مليار دولار ، كما ان صادرات الكويت بلغت 2.05 مليار دولار ووارداتها بلغت 3.4 مليار دولار .

وبحسب التقرير بلغت صادرات الأردن لأمريكا نحو 3.05 مليار دولار والواردات بلغت 1.54 مليار دولار ، فيما بلغت صادرات عمان 3.51 مليار دولار ، والواردات بلغت 1.49 مليار دولار .

وأشار التقرير إن صادرات الجزائر بلغت 1.89 مليار دولار والواردات بلغت 1.2 مليار دولار ،كما بلغت صادرات العرق نحو 10.06 مليار دولار ووارداتها بلغت 950 مليون دولار .

كما استعرض التقرير صادرات وواردات العديد من الدول وهى البحرين ولبنان وتونس وليبيا وسوريا وفلسطين واليمن .

 

 


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