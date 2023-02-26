مسئول أمريكى: الولايات المتحدة تدعم الاستثمارات الخضراء فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

أكد دانيال روبنستين القائم ‬بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمارات الخضراء فى مصر، من خلال العديد من المبادرات والشركات الأمريكية المتخصصة فى هذا المجال.

وجاء ذلك صباح اليوم خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الحادى عشر للمجلس الإقليمى ل غرف التجارة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "تسريع الاستثمارات الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الولايات المتحدة والشراكات الإقليمية من أجل النمو الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة بأحد الفنادق.

وأضاف إن الرئيس الأمريكى بايدن حريص علي تحقيق الأهداف المناخية بحلول 2030، فيما يدعم بقوة التوجه العالمى نحو تحقيق "زيرو كربون" بحلول 2050، بما يساهم في مواجهة التحديات المناخية والحفاظ على درجة حرارة الارض عند 1.5 درجة.

وشدد دانيال روبنستين على أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها؛ لتمويل العمل المناخى حاليا ومستقبلا، بجانب تضافر كل الجهود نحو تحقيق أهداف المناخ، من خلال التوجه للاستثمارات الخضراء والتوسع فيها، بما يخفض الانبعاثات بشكل كبير.

وتطرق القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، لجهود الولايات المتحدة فى الاستثمار فى مصر، تقديرا لدورها فى المنطقة، ونظرا لوجود العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر، ولا سيما فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأشار إلى أهمية البناء على مقررات قمة المناخ فى شرم الشيخ cop27 خاصة التمويل الموجهة لصندوق التكيف، وكذلك قمة المناخ فى الامارات cop28 .