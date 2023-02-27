وكيل صحة الإسماعيلية: تشغيل جهاز جديد للأشعة المقطعية بالتل الكبير قريبا..صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أشاد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بالجهد المبذول والخدمة المتميزه من إدارات المستشفيات وجميع العاملين بها، خلال جولته التفقدية للمنشآت الصحية بمركز ومدينه التل الكبير، يرافقه دكتوره ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، وسُبل الرعايه الصحية والأدوية اللازمة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

بدأت جولة الدكتور علي حطب، بتفقد "مستشفى حميات التل الكبير"، يرافقه دكتور أحمد موسى مدير المستشفى، للوقوف على سير العمل بأقسام المستشفى، وتوافر جميع المستلزمات والفلاتر والأدوية، وقام بمراجعة كشوف المترددين على المستشفى حيث استقبلت المستشفى اليوم 234 حاله .

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية غرف الغسيل الكُلوى، والتى بلغ ترددها اليوم 117 حالة، والتقى مع المرضى المترددين على المستشفى ومرافقيهم للتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، واوصى بعدم التهاون مع شكوى اى مريض مشدداً على تقديم كافة سبل الرعاية اللازمة للمرضى.

وأشار الدكتور علي حطب الى قرب تشغيل جهاز جديد للأشعة المقطعية على اعلى مستوى لتقديم افضل خدمه طبيه للمرضى ،وللوصول بمستشفي حميات التل الكبير لأن تصبح مركزا للبحث العلمي وعلاج الوبائيات والأمراض المعدية.

كما تفقد الدكتور علي حطب مستشفى التل الكبير المركزى" يرافقه دكتور ايهاب عبد الله مدير المستشفى وتفقد أقسام المستشفى للتأكد من جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين ، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية وعيادات الأطفال والحَضًَانات، الجلديه ،الرمد، أنف واذن ، الجراحه ،العلاج الطبيعى والعظام والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات وبلغ اجمالى تردد اليوم بأقسام المستشفى 268 حاله.

ثم تابع جولته بالمرور على "إداره التل الكبير الصحيه" يرافقه دكتور عبد الرحمن صلاح مدير الإداره وإلتقى بالعاملين والمترددين وإطمأن على إنتظام سير العمل بالادارة ووجه إدارة التخطيط بالمديريه بالتنسيق مع الجهات المعنيه لتطوير ورفع كفاءة مبنى الإداره فى أقرب وقت ممكن.

واختتم الجوله بعقد إجتماع يضم مدير الاداره الصحية ومديرى مستشفيات حميات التل الكبير والتل الكبير المركزى لوضع خطه عمل الفتره المقبله مشددا على ضروره تضافر الجهود والتعاون فيما بينهم لأجل الارتقاء بالخدمه المقدمة، كما وجه بصرف جميع نواقص واحتياجات الاقسام من مخازن المديريه لتوفير خدمه طبيه متميزه ومكان لائق بالمرضى.



جانب من جولة وكيل الصحة



جانب من جولة وكيل الصحة



جانب من جولة وكيل الصحة



جانب من جولة وكيل الصحة