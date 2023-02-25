إفطار جماعى صحى للطلاب.. ووكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ ، مدرسة دسوق الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة، مشيدا بما تضمنه قسم منتجات الألبان، وقسم تصنيع المنتجات الغذائية، ومتحف الكائنات الحية، وقسم الاستزراع السمكي، وقسم الميكنة الزراعية، وقسم البساتين، ونباتات الزينة، ومكاتب القادة العسكريين والفصل التعليمي.

وقدم محمد عبد الله الشكر لكل العاملين بالمدرسة وأقسامها، على الجهد المبذول وروح التعاون بين القادة العسكريين والإدارة التعليمية والعاملين بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور سامح داود، مدير عام إدارة دسوق التعليميه، والمهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب، والعميد نبيل بشنر القائد العسكري للمدرسة وسمير ماضي، مدير التعليم الفني بالإدارة، وحمدي أبو الوفا، مدير المدرسة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، ووكلاء المدرسة.

وعلى جانب آخر شهدت عدد من المدارس بإدارة دسوق التعليمية، منها مدرسة محلة مالك الابتدائية إقامة إفطار جماعي لطلاب الفصل، واحتوت الوجبة على العناصر الغذائية الصحية وغير الصحية للتمييز بينهما وتوضيح أيهما أفضل إفادة للجسم، وشاركت معلمات المدرسة النشاط مع معلمة الفصل لتشجيع الطلاب على تناول الطعام الصحي، بإشراف بهيجة شوكت، مديرة المدرسة، وسماح منيسي منسق التخطيط.