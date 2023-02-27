وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد انتظام الدراسة بمدارس مركزى بلاط والداخلة

أجرى سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية فى عدد من المدارس بمركزى بلاط والداخلة شملت زيارة مدرسة تنيدة الثانوية المشتركة، حيث تفقد الفصول الدراسية والقاعات وشهد تطبيق درس عملى لمادة الفيزياء داخل المعمل حيث ناقش الطلاب فيما تم دراسته من المنهج ومدى استيعاب الدروس والاستفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بدعم طلاب المدرسة والتواصل الدائم معهم وأولياء الأمور للاستماع المقترحات والملاحظات وبحثها وحال وجود أى مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، لافتا إلى ضرورة استغلال المساحات بالمدرسة الاستغلال الأمثل وبما فيه خدمة العملية التعليمية

كما تفقد وكيل التعليم بالمحافظة، سير منظومة العمل بمدرسة الشيخ والى الإعدادية يرافقه مدير إدارة الداخلة التعليمية، وتابع الفصول الدراسية واستمع لشرح المعلمين وفتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب حول المنهج الدراسى وطرق الاستذكار الجيد وتنظيم الوقت من اجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة، موجها الشكر والتقدير للعاملين بالمدرسة لما لمسه من التعاون الجاد والمثمر وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لعملية تعليمية متميزة.