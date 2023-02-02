رياضة كفر الشيخ تستعد لاستضافة بطولة الجمهورية لكرة السلة للبنين تحت 14 سنة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تستعد مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لاستضافة بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة للبنين والمقامة بنادى ميت علوان، في الفترة من 4 /2 حتى 8 /2 /2023، ضمن بطولات الإتحاد المصري لكرة السلة، ويشارك بالبطولة أندية " الزمالك، سموحة، الشمس، جزيرة الورد، ميت علوان " كما يشارك بها منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى لكرة السلة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته لاستضافة البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة السلة على أرض محافظة كفر الشيخ، لأول مرة في تاريخ البطولة تحت 14 سنة للبنين، كما أوضح أن المديرية تفخر بمشاركة اللاعب أدهم وسيم بشتة، إبن كفر الشيخ ضمن لاعبي المنتخب المشارك بالمنافسة، مشيراً إلى تعدد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة فى حصد البطولات على المستوى المحلي و الدولي، ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة .

كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى مشاركة أبطال منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، ببطولة الجمهورية لكرة السلة الدور التمهيدي تحت 16 سنة بمحافظة قنا، فى الفترة من 9 فبراير حتى 13 فبراير لعام 2023 و يشارك بالمنتخب ثمانية لاعبين من أبناء المحافظة وهم " نور الدين صلاح، سعيد عوض، عمار سعد، مروان وليد، احمد محمد، عبدالرحمن علي، يوسف بدير، حمزه شوكت " كما أوضح أن مدربى المنتخب أيضاً من أبناء المحافظة وهم كابتن خالد جمال و كابتن أحمد العطافي.