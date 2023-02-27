وفدا التخطيط وبنك الاستثمار القومى بالغربية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

كتبت أسماء أمين

اتجه وفدا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي برئاسة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، سيد زكريا البهى وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية بالبنك، وذلك لزيارة محافظة الغربية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 بالمحافظة.

وأوضحت هبة مغيب أن الزيارة جاءت في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي لإجراء المتابعات الميدانية للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 بالمحافظات.

وتابعت مغيب أن الزيارة شملت متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، وعدد من المشروعات الانتاجية كمحطة إنتاج البيض، مشروعات تطوير كورنيش النيل بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وسمنود، وكذا مشروعات كهرباء وإنارة، إلى جانب مشروعات تدعيم وحدات محلية، ومشروعات تطوير أمن وإطفاء ومرور، فضلًا عن متابعة إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة .

وتضمنت الزيارة لقاء وفدا الوزارة والبنك بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أحمد عطا نائب المحافظ والمسئولين بالمحافظة.