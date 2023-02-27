اليوم السابع
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التخطيط: ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ فى الربع الأول من العام المالى الحالى

الإثنين، 27 فبراير 2023 08:00 ص
التخطيط: ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ فى الربع الأول من العام المالى الحالى أرشيفية ـ وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع السياحة شهد أداءً قويا للغاية، وارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
 
وأكد التقرير أن الحكومة تسعى جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع، باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مشيرًا الى أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30٪ ، ما يشير إلى أهميتها الإستراتيجية.
 
وحول أداء الاقتصاد المصري، أوضح التقرير، أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪ ، وأن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8 ، 5٪ خلال العام المالي الحالي، متابعه أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
 
 

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