وزير القوى العاملة يلتقى سفير بنجلاديش فى القاهرة لبحث الملفات مشتركة

كتبت - مرام محمد

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام الوزارة، سفير دولة بنجلاديش الشعبية بالقاهرة منيرول إسلام، وذلك لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين خاصة في مجال التدريب المهني وتبادل الخبرات في بعض المجالات.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عمق العلاقات بين البلدين، مرحبا بالتعاون في مختلف المجالات، منوهاً إلى أنه سيتم دراسة كل ما قدمه السفير بشأن بعض التحديات التي تواجه بعض العمالة البنجلاديشية في مصر.

حضر اللقاء من جانب وفد السفارة: محمد إسماعيل حسين مستشار بالسفارة، وارديس حفيظ مدير شئون الجالية بالسفارة، ومن الوزارة: أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد التقى مؤخرا، بمكتبه بالديوان العام، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.

وخلال اللقاء، استفسر المسؤول الدولي عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث أكد الوزير على بدء العد التنازلي لإطلاق "الاستراتيجية"، كونها وثيقة تهدف إلى توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في التقليل من نِسب البطالة، موضحاً أن التنسيق جارِ مع كافة "شركاء الاستراتيجية" من الجهات والخبراء المعنيين، لسرعة إطلاقها قريباً، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بسرعة إنجاز هذه الاستراتيجية، لتتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل المحلي والعربي والدولي.