وزيرة التضامن تدشن المرحلة الثانية من حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تدشين المرحلة التانية من حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، لينطلق قطار المرحلة الثانية من الحملة اليوم الاثنين من محافظة الدقهلية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تنفيذ العديد من الحملات والبرامج الاجتماعية، وتنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتستهدف الحملة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات التى تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد. وتشمل التدخلات تقديم مشروعات تمكين اقتصادى من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية ، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

كما سيتم تقديم أوجه الرعاية الصحية من خلال الجمعيات الأهلية بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم تخصصات «الأطفال، الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، الجلدية»، وتتضمن القافلة عيادة برنامج «2 كفاية » والتي تقدم وسائل تنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي للسيدات، وتشمل القافلة على صرف العلاج بالمجان، كما تتضمن أيضا الكشف المبكر على الإعاقة للاطفال أقل من ٣ سنوات.

وستقدم الحملة برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» ، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، وأيضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة ، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

كما ستقوم الرائدات الاجتماعيات بدور مهم للغاية في تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لبعض المواطنين، وذلك من خلال إيصال برنامج " وعي للتنمية المجتمعية".

وسيتم تدشين الحملة يومي 27 و 28 فبراير الجاري من داخل استاد المنصورة الرياضي ، وتبدأ الحملة في الأول من مارس ولمدة شهر كامل في أربع مراكزهي «مركز ومدينة المنصورة - مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين - مركز ومدينة بلقاس » والقرى التابعة لهم خلال شهر مارس.