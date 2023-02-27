اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 02:27 م
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ننشر أسماء المرشحين لوظيفة معلم مساعد بالشرقية

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:51 م
ننشر أسماء المرشحين لوظيفة معلم مساعد بالشرقية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
الشرقية - إيمان مهنى

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نشرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، كشوفا بأسماء المرشحين الذين اجتازوا الاختبار الإلكترونى بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد "صفوف ابتدائية – رياض أطفال".

ومقرات القاعات بالمدارس، لاستكمال إجراءات المسابقة، ويلزم اجتياز التدريب، وسوف تعلن المديرية موعد تدربيهم قريبا، وطالبت المديرية المرشحين للتدريب باستكمال بياناتهم.

وفى ذات السياق، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول الوزارة، أنه تيسيرا على المرشحين للتدريب، تم إعلان أسماء مسئولى القاعات وارقام موبايلاتهم للتواصل فى حالة عدم معرفة الزملاء المرشحين لمكان ومقر التدريب ومتابع الصفحة الرسمية لمعرفة موعد التدريب متمنيا لهم التوفيق.

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