منصة "اعرف بورسعيد" إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الإلكترونية.. تفاصيل

أطلقت البوابة الإلكترونية لـ محافظة بورسعيد، المنصة الإلكترونية "اعرف بورسعيد"، والتى تعد إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المقدمة، للتعريف بمعالم بورسعيد السياحية والحضارية، ونشر كل ما يتعلق بالمشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها المحافظة.

وأكدت محافظة بورسعيد، فى بيان لها، أنه تم تدشين المنصة الإلكترونية "اعرف بورسعيد"، نتيجة انتشار المعالم السياحية والحضارية لمحافظة بورسعيد مؤخرا على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تمكن زائرو بورسعيد من التعرف على المعالم التراثية والسياحية والحضارية والفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيهات والسينمات وغيرها من الأماكن الترفيهية والسياحية التى تجذب زائرى المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بمستوى تنفيذ الموقع الالكترونى، وجهود فريق العمل، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للتسويق لمبادرة "اعرف بورسعيد"، بهدف تحقيق الرواج السياحى المنشود لمحافظة بورسعيد، والذى يأتى فى إطار خطة المحافظة نحو وضع بورسعيد على خريطة السياحة، وازدهار رحلات اليوم الواحد.

وأضاف المحافظ، أن ذلك يأتى فى إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية وتطور غير مسبوق، وانطلاقا من أهمية تعريف مواطنى بورسعيد وزائريها بكل ما يحدث على الأرض الباسلة.