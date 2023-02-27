اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: الوطن يتطلب مزيدا من الوحدة لتخطى التحديات لتحقيق التنمية

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:10 ص
محافظ بورسعيد: الوطن يتطلب مزيدا من الوحدة لتخطى التحديات لتحقيق التنمية استقبال المحافظ لقيادات الكنيسة ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا من الكنيسة، برئاسة نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، في إطار الزيارات المتبادلة بين قيادات الكنيسة ومحافظ بورسعيد.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مشددا على أن الوطن يتطلب مزيد من الوحدة لتخطي كافة التحديات وإنجاز التنمية المنشودة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون.
 
ومن جانبه، وجه مطران بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة.
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استقبال المحافظ لقيادات الكنيسة ببورسعيد

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استقبال المحافظ لقيادات الكنيسة ببورسعيد

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استقبال المحافظ لقيادات الكنيسة ببورسعيد
 
 
 
 

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