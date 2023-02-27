مصرع شخص سقط من الطابق الثاني بمنزله في إحدى قرى المنيا

لقى شخص مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثانى بمنزله الكائن بإحدى قرى محافظة المنيا، بسبب اختلال توازنه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب شاب بعد سقوطه من علو فى مركز ملوى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد سقوط شخص من الطابق الثانى بمنزله بمركز مطاى شمال المنيا. وأفادت التحريات الاولية أن الواقعة بسبب اختلال توازنه، واسفر ذلك عن وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير الأمن بلاغا من مأمور مركز شرطة ملوى، بوصول شخص 22 عاما، مقيم بملوى، إلى المستشفى التخصصى، مصابا باشتباه ارتجاج، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين سقوطه من علو بسبب اختلال توازنه، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتصرف.