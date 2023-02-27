مصرع شخص انهار عليه بئر صرف صحى في أسيوط

لقى شخص مصرعه، بعد أن انهار عليه بئر صرف صحى عليه بقرية بنى شعران التابعة لمركز منفلوط فى أسيوط، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية بنى شعران يفيد بإنهيار بئر صرف صحى أثناء الحفر على أحد المواطنين.

وبالانتقال والاسعاف وضباط مباحث مركز شرطة منفلوط تبين صحة البلاغ وتبين أن البئر انهارت على "ن. ع. ا" مقيم بقرية أم القصور.اثناء حفر البئر مما أدت إلى مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة اللازم وجار العرض على النيابة العامة .