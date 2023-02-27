اليوم السابع
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تنفيذ مشروعات صرف صحى لعدد من مراكز حياة كريمة بـ 1.3 مليار جنيه

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:00 ص
تنفيذ مشروعات صرف صحى لعدد من مراكز حياة كريمة بـ 1.3 مليار جنيه المهندس نشأت مرسى
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل شركات قطاع الأعمال العام ، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 25 مليار جنيه، وذلك فى المرحلين الأولى والثانية بمختلف المحافظات المصرية، وفق خطة الدولة لتوصيل المرافق والخدمات لكل القرى والمراكز المحرومة، إضافة إلى التوابع والعزب والنجوع بتكاليف إجمالية تصل لنحو تريليون جنيه.

 

وفى هذا السياق تواصل شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح برئاسة المهندس نشأت مرسى العضو المنتدب التنفيذى، استكمال العديد من المشروعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة تصل لنحو 1.350 مليار جنيه فى العديد من المراكز، منها مشروع صرف صحى الحمام لقريتين، ويضم محطتى معالجة ورفع بقيمة 450 مليون جنيه.

 

كما يتم تنفيذ مشروع صرف صحى قمن العروس فى محافظة بنى سويف بقيمة 500 مليون جنيه، علاوة على بدء الأعمال فى مشروع صرف صحى كوم الفرج بكفر الشيخ بقيمة 400 مليون جنيه، بجانب استكمال مشروع محطة معالجة وصرف صحى سنهوا بمحافظة الشرقية بقيمة 120 مليون جنيه ضمن المشروعات الأخرى التى تنفذها الشركة.

 


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