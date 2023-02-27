اليوم السابع
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مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الإثنين، 27 فبراير 2023 11:30 ص
مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شاب مصرعه، إثر انقلاب سيارته بدائرة مركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

 

كان وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق حنا حبيب/ يوسف الصديق، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتبين مصرع صيدلى يدعى أحمد كمال بخيت مسؤول المعامل المتوطنة بإدارة يوسف الصديق الصحية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

 

ونعى مجلس نقابة صيادلة الفيوم الشاب الفقيد، وعقب تصريح النيابة بدفع الجثة، شيعت جنازته فى الساعات الاولى من صباح اليوم. 


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