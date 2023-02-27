مستشفى الصدر بطنطا صرح طبى يخدم محافظات الدلتا.. 102 سرير و15 عناية مركزة

الغربية مصطفى عادل

تشهد جامعة طنطا طفرة ملحوظة فى القطاع الطبى من خلال التطوير الذى تشهده الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى مستشفيات الجامعة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.

ومن بين المشروعات الصحية الكبرى داخل جامعة طنطا مستشفى صدر طنطا الجامعى الجديد، والذى يعد من أكبر المستشفيات المتخصصة فى علاج أمراض الصدر ولا تقتصر على تقديم خدماتها لأبناء المحافظة بل تمتد لخدمة أبناء الدلتا.

من جانبه قال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن المستشفى من أهم وأكبر المستشفيات التخصصية التى أقيمت مؤخرا داخل جامعة طنطا وعلى مستوى محافظات وسط الدلتا، موضحا أن هذا الصرح الطبى مقام على مساحة 500م2، وتتكون من 6 طوابق بطاقة 102 سرير، بالإضافة إلى 15 سرير عناية مركزة.

وأشار رئيس جامعة طنطا أن المستشفى تضم أحدث أجهزة التنفس الصناعى والصدمات، ووحدة مناظير بالموجات فوق الصوتية.



مستشفى صدر طنطا الجامعى



مستشفى صدر طنطا الجامعى



مستشفى صدر طنطا الجامعى



مستشفى صدر طنطا الجامعى



مستشفى صدر طنطا الجامعى



مستشفى صدر طنطا الجامعى



مستشفى صدر طنطا الجامعى