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مستشفى الصدر بطنطا صرح طبى يخدم محافظات الدلتا.. 102 سرير و15 عناية مركزة

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:00 ص
مستشفى الصدر بطنطا صرح طبى يخدم محافظات الدلتا.. 102 سرير و15 عناية مركزة مستشفى صدر طنطا الجامعى
الغربية مصطفى عادل

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تشهد جامعة طنطا طفرة ملحوظة فى القطاع الطبى من خلال التطوير الذى تشهده الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى مستشفيات الجامعة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.

ومن بين المشروعات الصحية الكبرى داخل جامعة طنطا مستشفى صدر طنطا الجامعى الجديد، والذى يعد من أكبر المستشفيات المتخصصة فى علاج أمراض الصدر ولا تقتصر على تقديم خدماتها لأبناء المحافظة بل تمتد لخدمة أبناء الدلتا.

من جانبه قال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن المستشفى من أهم وأكبر المستشفيات التخصصية التى أقيمت مؤخرا داخل جامعة طنطا وعلى مستوى محافظات وسط الدلتا، موضحا أن هذا الصرح الطبى مقام على مساحة 500م2، وتتكون من 6 طوابق بطاقة 102 سرير، بالإضافة إلى 15 سرير عناية مركزة.

وأشار رئيس جامعة طنطا أن المستشفى تضم أحدث أجهزة التنفس الصناعى والصدمات، ووحدة مناظير بالموجات فوق الصوتية.

مستشفى صدر طنطا الجامعى (1)
مستشفى صدر طنطا الجامعى

 

مستشفى صدر طنطا الجامعى (2)
مستشفى صدر طنطا الجامعى

 

مستشفى صدر طنطا الجامعى (3)
مستشفى صدر طنطا الجامعى

 

مستشفى صدر طنطا الجامعى (4)
مستشفى صدر طنطا الجامعى

 

مستشفى صدر طنطا الجامعى (5)
مستشفى صدر طنطا الجامعى 

 

مستشفى صدر طنطا الجامعى (6)
مستشفى صدر طنطا الجامعى

 

مستشفى صدر طنطا الجامعى (7)
مستشفى صدر طنطا الجامعى 

 

مستشفى صدر طنطا الجامعى (8)
مستشفى صدر طنطا الجامعى 

 


جامعة طنطا

مستشفى صدر طنطا الجامعى

رئيس جامعة طنطا

طنطا

مستشفى الصدر الجامعى



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