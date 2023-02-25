حياة كريمة تواصل ندواتها التوعوية بكليتى الحقوق والآداب بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

استضافت جامعة طنطا اليوم، بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة" ، ندوات توعوية، لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات بكليتى الحقوق والآداب، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

صرح الدكتور محمود ذكى بأهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن هذه الندوات تأتى فى إطار دور الجامعة فى توعية أبنائها الطلاب، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والخدمة المجتمعية للشباب من خلال مشاركتهم بمشروعات المبادرة.

أشار الدكتور محمد حسين، أن مشاركة الطلاب فى مثل هذه الندوات التوعوية التى تعتمد على الحوار والمناقشة تساهم بشكل كبير فى بناء شخصيتهم، وتنمية وعيهم بأهداف المبادرة التي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بجودة وحياة المواطن المصرى، الى جانب نشر ثقافة العمل التطوعى وتعريف الطلاب بحجم الإنجازات التي نفذتها المبادرة حتى الآن.

أضاف الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب أن الكلية تحرص على توجيه الطلاب للمساهمة في الأنشطة التطوعية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، لزيادة وعى الطلاب بجهود الدولة لتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين وتعظيم فرص الاستفادة من جهود الشباب في العمل التطوعي.

من جانبه رحب الدكتور مصطفى أبو عمرو بالحضور من مؤسسة "حياة كريمة،" مشيداً بدور المبادرة في توفير "حياة كريمة" لكافة المواطنين في المناطق المستهدفة، داعيا طلاب الكلية للمشاركة في أنشطة وفاعليات المبادرة.

كما أوضحت الدكتورة زينب سامى، أنه تم عرض فيلم وثائقي يوضح كافة أنشطة ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" وماتم إنجازه وتنفيذه منها على أرض الواقع، وأيضا المجالات المتاحة للمشاركة فى العمل التطوعي بالمبادرة مع توزيع استمارة تسجيل على الطلاب الراغبين فى الانضمام للمؤسسة.