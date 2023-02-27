مستشار النمسا يبدأ زيارة إلى المغرب لبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية

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يتوجه المستشار النمساوي كارل نيهمر ووزير الداخلية جيرهارد كارنر إلى المغرب الاثنين في بداية زيارة رسمية تركز على محادثات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



ومن ناحية أخري، أشار بيان لوزارة الداخلية النمساوية إلى استمرار انخفاض عدد طلبات اللجوء الى البلاد منذ بداية العام الجاري، موضحا أنه تم تقديم ما يقرب من 4300 طلب لجوء في يناير الماضي، وهو أقل بنحو 40% عن مستوى ديسمبر 2022، والذي شهد تسجيل 7000 طلب.



وتوقع البيان انخفاض إضافي في عدد الطلبات بنسبة تصل إلى 40% في فبراير الجاري مقارنة بشهر يناير الماضي، وحدد أسباب الانخفاض الحاد في طلبات اللجوء خلال الأشهر الأخيرة في ظل الضوابط المكثفة من قبل الشرطة النمساوية.



وذكر البيان ان معظم طلبات اللجوء في شهر يناير الماضي قدمها مواطنون مغاربة، تبعهم أشخاص من سوريا وأفغانستان والهند وتركيا، لافتا إلى أن فرصة اللجوء للمغاربة منخفضة للغاية، وأنه في العام الماضي تم منح 13 مواطنا مغربيا فقط حق اللجوء في النمسا.