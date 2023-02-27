اليوم السابع
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مدير "CIA": الرئيس الروسى واثق من الانتصار فى حرب أوكرانيا عبر الاستنزاف

الإثنين، 27 فبراير 2023 11:05 ص
مدير "CIA": الرئيس الروسى واثق من الانتصار فى حرب أوكرانيا عبر الاستنزاف وليام بيرنز
كتبت : نهال أبو السعود

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أكد وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" أن الرئيس الروسى فلادمير بوتين يدرك أنه لن يحقق انتصار سريع فى الحرب الأوكرانية، لكنه واثق من تحقيق ذلك عبر استنزاف الجانب الأوكرانى بمختلف الجبهات.

 

وفى حوار مع شبكة سى بى اس الأمريكية، قال بيرنز: لا يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين يغير ‏مساره.. أعتقد أن بوتين الآن واثق تمامًا من قدرته على إرهاق أوكرانيا، وهو يقدم كل دليل يشير إلى عزمه على ‏القيام بذلك".‏

 

وتابع: "فى نقطة ما، سيكون على بوتين أن يواجه حقيقة ارتفاع التكاليف أيضًا، وعودة النعوش إلى بعض المناطق الأكثر ‏فقرًا فى روسيا. هناك ضرر اقتصادى تراكمى لروسيا كذلك. ضرر ضخم للسمعة، (فهذه الحرب) لم تكن بالضرورة ‏إعلانًا عظيمًا لمبيعات الأسلحة الروسية

 

واضاف مدير وكالة "سى آى إيه‏‎" (CIA) ‎وليام بيرنز وهو سفير أمريكى سابق فى موسكو أن الرئيس الروسى يعلم أنه لا ‏يستطيع حاليا كسب الحرب، لكنه واثق من أنه سيحقق نصرا نهائيا عبر الاستنزاف مشيرا إلى أنه "يواصل" حربه بدل ‏السعى إلى مخرج

 

قال: "بوتين يعتقد اليوم أنه لا يستطيع الانتصار فورا، لكنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالخسارة‎" ‎وأضاف "فى هذه ‏اللحظة، أعتقد أن بوتين عازم فعلا" و"واثق جدا بقدرته على استنزاف أوكرانيا‎".‎

 

وقال بيرنز إن بلاده واثقة من أن الصين تدرس تزويد روسيا بالسلاح، إلا أنه أكد أن واشنطن لا ترى قرارا نهائيا بهذا ‏الخصوص من بكين‎.‎

 

وأضاف أن بكين تقيّم العواقب فى حال أقدمت على تزويد روسيا بالسلاح، وأشار إلى أن الإفصاح عن معلومات ‏الاستخباراتية بشأن الصين يهدف إلى ردعها، وتوضيح أن إرسال سلاح إلى روسيا سيكون "رهانا خطيرا وغير حكيم"، ‏كما قال أن الرئيس الصينى وقيادته العسكرية لديهم شكوك اليوم بشأن إمكانية غزو تايوان‎.‎


أوكرانيا

روسيا

الاستخبارات الامريكية

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الصين

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اخبار امريكا



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