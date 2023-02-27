محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجى بقلين والإدارة الهندسية والتخطيط..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المركز التكنولوجى بمجلس مدينة قلين، للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم، وإنجازها من خلال منظومة تطوير المحليات "المراكز التكنولوجية"، جاء ذلك بحضور اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

والتقى محافظ كفر الشيخ بالمواطنين أثناء تقديمهم للطلبات، وتلقيهم الخدمات، مشدداً بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمه، موجهاً بعدم تعطيل أي خدمة يرغب في تلقيها المواطن، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مجلس مدينة قلين والإدارة الهندسية والتخطيط وشئون العاملين،للاطمئنان على انتظام العمل، وتقديم الخدمات المتعددة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ أن المحافظة في إطار حرصها على تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تطوير وانشاء 13 مركز تكنولوجي، وأن هناك متابعة مستمرة، وجرى رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظة ليقدم الخدمات للمواطنين.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 13 مركزا تكنولوجيا منتشرة بمدن المحافظة، إضافة لسيارة المركز التكنولوجي المتنقل، وهذه المراكز تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق " كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كل سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.



تفقد المركز التكنولوجي



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



لقاء المحافظ بالمواطنين بالمركز التكنولوجي بقلين



متابعة اقسام مجلس مدينة قلين



محافظ كفر الشيخ خلال تفقده المركز التكنولوجي



محافظ كفر الشيخ يتفقد الادارة الهندسية بمجلس مدينة قلين



محافظ كفر الشيخ يتلقى باحد المواطنين



محافظ كفر الشيخ يتلقي بالمواطنين