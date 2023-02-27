محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى قلين التخصصى ويطمئن على المرضى وتوافر الأدوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مستشفى قلين التخصصي، ضمن مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، متفقداً كل أقسام المستشفى، والتقى بالمواطنين المترددين على المستشفى والمرضى، واستمع لهم، ووجه بسرعة الاستجابة لهم، بحضور الدكتور بكر عادل، مدير مستشفى قلين التخصصي، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

واطلع على مستندات كل قسم كل حدة وتابع موعد دخول المرضى وما تم صرفه من أدوية لهم، وما تم من إجراءات طبية لإجراء عمليات جراحية أجريت لهم، كما تفقد بنك دم تخزيني، واطمأن على توافر الكميات الكافية.

واستمع محافظ كفر الشيخ للمرضى بوحدة الغسيل الكلوي المكونة من 4 حجرات وتضم 34 ماكينة غسيل، تستقبل 125 مريضا على شفتين، يتلقى المريض الخدمات الطبية 3 مرات أسبوعيا، ما بين نفقة دولة وتأمين صحي، دون لن يتكلف المريض أي نفقات، بالإضافة لماكينة للعزل، واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المرضى، موجهاً باستمرار صرف الأدوية للمرضى بغض النظر عن موعد تجديد القرارات، لحين وصولها، حفاظا على حياة المرضى في كافة الاقسام.

وأشاد المرضى بجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم من المستشفى، وحرص المسئولين بها على استمرار تلقيهم للجلسات بغض النظر عن ورود أو تأخير القرارات.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، صيدليات ومخازن الادوية، واطمأن على توفير الأدوية، واطلع على سجلات المستشفى، من الصادر والمنصرف من الادوية، كما تفقد عناية الأطفال وما تضمه من 14 حضانا، ونسبة الإشغال وصلت 91% خلال شهر، كما تفقد العنايات المركزة والتي تضم 9 أسرة بنسبة تشغيل 97%، خلال شهر، واطمأن على صحة المرض، واطلع على سجلات إجراء العمليات وما تم صرفه من الأدوية لهم، وناقش المرضى فيما صرف لهم من أدوية.

واطمأن على تشغيل العيادات في الفترة المسائية، التي بدأت العمل من شهر نوفمبر الماضي، متفقداً قسم الجراحة العامة وجراحات العظام وجراحات الأنف والأذن وقسم النساء والولادة، كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على شبكة الغاز، بتوفير تنك يتسع ل 7 لتر، اضافة لتوافر اسطوانات الاكسجين وعددها 118 اسطوانة، واطمأن على توفير الكميات الكافية والاحتياطية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ قسم الاستقبال والطوارئ بسعة 16 سرير، منهم 3 أسرة للعناية، و3 أسرة للفرز، و6 أسرة للملاحظة الحريمي، و 4 أسرة للملاحظة الرجالي، اضافة لغرفة الجبس، وغرفة الغرز الجراحية، كما تفقد قسم الاشعة سواء المقطعية، وأشعة عادية ، وتلفزيونية، و تفقد محافظ كفر الشيخ، المخزن الرئيسي للأدوية، إضافة للصيدليات بالمستشفى، واطمأن على توفير الأدوية.



جانب من المتابعة



جانب من لقاء المحافظ بالمرضى بمستشف قلين المركزي



حضان المستشفى



لقاء المحافظ باحد المرضى



لقاء المحافظ بمريض



لقاء محافظ كفر الشسيخ باحدى المريضات



متابعة السجلات



متابعة سجلات المستشفى



محافظ كفر الشيخ يتابع اقسام المستشفى



محافظ كفر الشيخ يتابع سجلات المستشفى_1



محافظ كفر الشيخ يتلقي بالمرضى