محافظ سوهاج يتفقد أعمال خط السيب النهائى لمحطة معالجة صرف صحى"الكولة"

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، أعمال خط السيب النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية "الكولة"، بتكلفة إجمالية 204 مليون جنيه، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل المعوقات.

وتفقد محافظ سوهاج الأعمال الجارية في خط السيب، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال 65%، ويشمل نطاق العمل بالمشروع بداية من محطة المعالجة بالكولة، وحتى مصرف أخميم القبلي بالحواويش، ويتكون المشروع من مواسير بولي ايثيلين عالي الكثافة، بطول 8850 متر طولي، منها 3100 متر طولي، مواسير قطر 710 مم، و 5750 متر طولي، قطر 900مم، وعداية بطريقة الدفع الموجه بطول 220 متر طولي، قطر 710 مم، وعدد 4 عدايات بطريقة الدفع الموجه بطول 850 متر طولي، قطر 900 مم .

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5600 متر من إجمالي طول خط الطرد، وتنفيذ 3 عدايات بطريقة الدفع الموجه، وجاري استكمال تنفيذ الأعمال، والتي من المتوقع الانتهاء منها مع بداية شهر يونيو القادم .

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري، للبدء في رصف الطريق المار به خط السيب، عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.