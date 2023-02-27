محافظ بورسعيد يستعرض مقترحات تطوير عدد من المحاور والطرق

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع المهندس تامر عاطف الرئيس التنفيذي لإحدي شركات تطوير المحاور والطرق، لبحث ومناقشة مقترحات التعاون في تطوير عدد من المحاور والطرق المرورية، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية لمنع التكدسات خاصة في الشوارع الرئيسية، و إحداث السيولة في حركة السيارات والمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، والمهندسة نيرمين نشأت مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وممثل عن إدارة مرور بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور مقترحات ونتائج الدراسة الميدانية الخاصة بمنطقة وسط المدينة (طرق ومحاور)، ونتائج أعمال حصر المناطق التي تشهد تكدس مروري، فضلاً عن استعراض الحلول المقترحة لإنهاء مشاكل التكدس المروري في المحاور الرئيسية، بما يتناسب مع التخطيط المروري والمشروعات القومية المختلفة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية الدقة في تخطيط الطرق والمحاور خاصة المحيطة بالمشروعات التنموية الجديدة، مثل منطقة مجمع الأسواق بحي العرب، والمحاور المحيطة بمول الفرما، وذلك لتخفيف الضغط على شارع محمد على ومنع التكدس المروري في أوقات الذروة.

ووجه محافظ بورسعيد، بالاستغلال الأمثل للطرق الفرعية في حي العرب وإعادة تخطيطها، فضلاً عن إعادة تخطيط وفتح للشوارع الحيوية غير المستغلة بحي الشرق لإحداث السيولة المرورية.

كما وجه، بإعداد دراسة تفصيلية حول المقترحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، مؤكداً على أهمية التنسيق الجيد بين مرور بورسعيد والشركة المنفذة، والجهات التنفيذية بالمحافظة، للقيام بأعمال تطوير وإنشاء محاور مرورية على أعلى مستوى تتماشي مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد حاليا.