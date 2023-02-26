3 مراكز طبية لإطلاق مبادرة فحص ورعاية المقبلين على الزواج فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الأحد، إنطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك بمراكز طب أسرة شرق النوادى والعرب والحى الإماراتى.

جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفحص المقبلين على الزواج ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وكشف وكيل وزارة الصحة، عن الخدمات المقدمة بالوحدات والمراكز التى تنفذ المبادرة تشمل فحص طبى شامل، وفحص معملى لتحديد فصيلة الدم وتحديد معامل ريساس وتحديد نسبه الهيموجلوبين، وإكتشاف بعض الأمراض غير الساريه من الضغط، السكرى، السمنة، واكتشاف بعض الأمراض الفيروسية " الالتهاب الكبدى الفيروسى بيHBV، الالتهاب الكبدى الفيروسى سى HCV، فيرس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الإيدز AIDS"، والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثيه "أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية"، والإستبيان النفسى الذى يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديده تؤثر على الحالة النفسية، مع توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض غير السارية، والحد من الأمراض المنقولة جنسيا، والأمراض المنتقلة من الأم للجنين.

وأضاف الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، أنه إلى جانب دعم خدمه الإحالة للجهات المختصة حال إكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية على أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص وعليه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضرورى الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يوم.