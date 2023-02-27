محافظ الدقهلية يعلن انطلاق حملة "بالوعى مصر هتتغير للأفضل".. صور

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه اليوم الإثنين، انطلقت أول فاعليات حملة "بالوعي مصر هتتغير للأفضل"، بنطاق مركز ومدينة المنصورة، وقال "مختار"، إن الحملة تستهدف تنمية الوعي لدى المواطنين بكافة القضايا المجتمعية، وأيضا الاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر وبعض القضايا المجتمعية الأخرى، وكذلك تقديم خدمات التضامن الاجتماعي ميدانيا، من خلال أكشاك مخصصة لهذا الغرض، وأيضا تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية، لزيادة الوعي بالعديد من القضايا المجتمعية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن الحملة تستمر حتى 21 مارس القادم، وتمارس عملها علي مدار يوميين في الاسبوع هما يومي الاثنين والثلاثاء حيث تجوب نطاق 4 مراكز ومدن علي مستوي المحافظة، هي مراكز ومدن المنصورة وميت غمر وبلقاس والسنبلاوين، وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية وتقديم حزمة خدمات للمستفيدين في مجالات الحماية والرعاية والتنمية والتمكين الاقتصادي للأسر الاولى بالرعاية وذلك باشراف ومتابعة الدكتورة امال ذكي مستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، وجهودها المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لأهالينا بقري ومدن ومراكز المحافظة.



حملة بالوعي مصر هتتغير للأفضل



حملة بالوعي مصر هتتغير للأفضل



حملة بالوعي مصر هتتغير للأفضل



حملة بالوعي مصر هتتغير للأفضل



حملة بالوعي مصر هتتغير للأفضل



حملة بالوعي مصر هتتغير للأفضل



حملة بالوعي مصر هتتغير للأفضل