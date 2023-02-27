العثور على جثة شخص مجهول توفي نتيجة جرعة هروين زائدة داخل قطار في المنصورة

عثر أهالى مدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، صباح اليوم على جثة أحد الأشخاص داخل عربة قطار اثناء صعودهم لاستقلال القطار المتجه من المطرية إلى المنصورة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى مدينة المطرية إلى مأمور المركز بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل عربة قطار.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة الرائد معاذ جمال رئيس مباحث المطرية، عقب البلاغ وتم التحفظ على الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى المطرية، وبالفحص تبين أن الجثة لاحد الباعة الجائلين بالقطار، ومجهولة الهوية ولا يوجد معه أى اثبات شخصية، وتم معاينة الجثة بالمستشفى وتبين من الكشف مبدئى أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من مادة مخدرة وجارى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى وضع الجثمان تحت تصرفها.