محافظ الدقهلية يحيل 131 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 131 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بلقاس ونبروه والمنزلة، وميت سلسيل والمطرية و دكرنس وتمى الأمديد والسنبلاوين وميت غمر وشربين، وحي غرب المنصورة وطلخا علي مدار يومين والمحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع دقيق "بكمية 3 شكاير" شيكارة"، وتجميع بطاقات بعدد 208 بطاقة، وانتهاء من الإنتاج وتوقف عن الإنتاج وعدم نظافة أدوات العجين و عدم وجود سجل تفتيش وتصرف في دقيق بكمية قدرها 64 شيكارة، ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحضر لبنزينة بدون ترخيص، وغلق في مواعيد العمل الرسمية "بدال تموينى وجمعيتى"، وعدم إعلان عن الاسعار، وتقليد علامة تجارية وعمل اكازيون بدون تصريح وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وتم التحفظ على 200 لتر سولار وتم تخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة طلخا باشراف ومتابعة محمد أمين رئيس المركز والمدينة، وبنطاق حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس الحي، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.