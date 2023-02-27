محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بنقل 9 موظفين بحى شرق لتقاعسهم عن أداء عملهم

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بنقل 9 موظفين للعمل خارج ديوان عام حى شرق، بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين، ونتيجة لتقاعسهم وتقصيرهم فى أداء مهامهم ووظائفهم المنوطة إليهم بالحى فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الصارمة لإزالة التعديات والإشغالات والتفتيش على المحال وأعمال لجان الغلق لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

وأصدر المحافظ تكليفات لكافة رؤساء الأحياء فى المحافظة بمتابعة سير العمل داخل الأحياء والوقوف على مدى الإلتزام بالتعليمات الموجهة للعاملين، وتقييم آدائهم أول بأول، وشدد على عدم التهاون مع أى موظف يتقاعس عن أداء مهامه، كما أكد على قيام رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة فيما يتعلق بالتعدى على حقوق المواطنين والتقصير فى شكواهم.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الاشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وازالة جميع الإشغالات والتعديات والتى يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.