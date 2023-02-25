محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل المجانية الخدمية الشاملة بنطاق الأحياء.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية، لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نفذ حي الجمرك تحت إشراف الدكتورة رباب مدنى رئيس الحي، قافلة طبية سكانية مجانية بنطاق الحي وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية، والمجتمع المدني، وخلال القافلة تم الكشف الطبي على 130 حالة عيون، 50 حالة إعتلال كلوي، 14 حالة فحص الثدي، مع توفير العلاج بالمجان.

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، وبالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية المختصة، قافلتين متكاملتين بعزب الزوايده امام مسجد العزيز الرحيم ومحسن، وشملت القافلتين العديد من الفعاليات، حيث تم الكشف علي نحو«600» حالة متنوعة باطن وأطفال وتنظيم أسرة، كما تم الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة على نحو «55» حالة، وتقديم علاج مجانا بالتنسبق مع إحدي شركات الأدوية.

هذا وتم حصر نحو« 106 »سيده لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجاناً، وتم حصر «35» دارس محو أمية، وقامت إدارة مشروعك بالدعايه والإعلان عن تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبه للحصول علي التمويل للمساهمه في رفع مستوي المعيشة والحد من البطالة.

هذا ومن المقرر أن تنطلق غدا بنطاق حي العامرية ثان تحت إشراف محارب هيلع رئيس الحي، وبالتعاون مع الدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، فعاليات القوافل السكانية والطبية المتكاملة ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى الفتره من 25 فبراير إلى 1 مارس 2023، وتأتي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.