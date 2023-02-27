محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلى بعرب مطير بتكلفة 39 مليون جنيه

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية في مركز الفتح، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع إنشاء المجزر الآلى بعرب مطير بتكلفة 49 مليون جنيه، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها، ضمن منظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتطويرها بأحدث النظم التكنولوجية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير منظومة العمل بالمجازر والقضاء على الذبح خارج المجازر رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومهندسى الشركة المنفذة للمشروع.
بدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلى للماشية بعرب مطير التابعة لمركز الفتح، واستمع إلى شرح من مسئول الشركة المنفذة للأعمال لمراحل العمل التى يجرى تنفيذها بالمجزر الذى يبلغ تكلفته الإجمالية 39 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ويقام على مساحة 10 ألاف متر وفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية للمجازر كما تفقد أعمال توصيل مرفق الصرف الصحى للمجزر واستكمال اعمال التشطيبات.
وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية للموقف التنفيذى لمشروعات المجازر التى يجرى انشائها الإضافة إلى تذليل العقبات لتسليم باقى مجازر الثروة الداجنة ومجازر الأبقار والجاموس والأغنام ومعاينة باقى المجازر التى لم تسلم بعد موجهًا رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة فى التنفيذ مؤكدًا على ضرورة وجود مجازر حديثة بالقرب من الكتلة السكنية للمراكز والأحياء تسهيلًا على المواطنين وللقضاء على الذبح خارج المجازر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن التوسع فى المجازر الجديدة يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات فضلاً عن السير قدمًا فى تنفيذ خطة المحافظة لإستغلال المجازر الآلية الجديدة التى تم انشائها لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
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