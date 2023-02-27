محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلى بعرب مطير بتكلفة 39 مليون جنيه

أسيوط - هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية في مركز الفتح، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع إنشاء المجزر الآلى بعرب مطير بتكلفة 49 مليون جنيه، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها، ضمن منظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتطويرها بأحدث النظم التكنولوجية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير منظومة العمل بالمجازر والقضاء على الذبح خارج المجازر رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومهندسى الشركة المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلى للماشية بعرب مطير التابعة لمركز الفتح، واستمع إلى شرح من مسئول الشركة المنفذة للأعمال لمراحل العمل التى يجرى تنفيذها بالمجزر الذى يبلغ تكلفته الإجمالية 39 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ويقام على مساحة 10 ألاف متر وفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية للمجازر كما تفقد أعمال توصيل مرفق الصرف الصحى للمجزر واستكمال اعمال التشطيبات.