محافظ أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير الدراسة وانتظام العملية التعليمية بمدارس النهضة للتعليم الأساسي، ومدرسة الثانوية المشتركة، ومدرسة طلائع المستقبل للغات بأسيوط الجديدة، بمراحلها التعليمية المختلفة، رافقه خلال الجولة عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وأيمن أبو عقرب مدير إدارة الفتح التعليمية، ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، ومديري المدارس.

وقد بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض فصول مدارس (النهضة للتعليم الأساسي، وأسيوط الجديدة الثانوية المشتركة)، بمدينة أسيوط الجديدة.

وتفقد المحافظ بعض فصول وحجرات تلك المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة (رياض أطفال، تعليم أساسي، ثانوي)، واستمع لشرح من وكيل الوزارة ومديرى المدارس عن الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي واطمأن على تجهيز الوسائل التعليمية والتقى الأطفال والطالبات والمعلمين والمعلمات مرددًا معهم النشيد الوطني ثم شهد بعض العروض والفقرات الفنية والغنائية للطلاب والتقى قيادات تلك المدارس والعاملين بها وحثهم على زرع وتنمية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والطالبات.

كما استكمل المحافظ جولته بمدينة أسيوط الجديدة بزيارة مدرسة طلائع المستقبل للغات بأسيوط الجديدة وتفقد بعض الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال واطمئن على سير الدراسة واستخدام الوسائل التعليمية بالفصول مشيدًا بإنتظام العملية التعليمية بها وجودة الوسائل التعليمية والفصول الدراسية بها.

وخلال تفقده أحد الفصول قام المحافظ بشرح مختصر عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة،ثم استعرض المحافظ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

كما التقى المحافظ العاملين بالمدرسة وبعض الطلاب وطالبهم بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسي وكذا استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والبعد عن الدروس الخصوصية مؤكدًا أن المعلم عليه دور كبير في خلق جسور الثقة بينه وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة واعطاء الطالب الثقة في نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة في التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

كما أكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للعملية التعليمية وقطاع التعليم بالمحافظة لافتًا إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة والمرور على كافة المدارس والمنشآت التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية مع مراعاة تنفيذ الاجراءات والمعايير اللازمة لذلك كـ(التهوية الجيدة للفصول والغرف ، وتطهير خزانات المياه ، ونظافة دورات المياه جميع الحجرات والفصول والمعامل ، ...) وغيرها

وأشار المحافظ، إلى إنه تم توجيه مسئولي التربية والتعليم يتوزيع اسطوانات على جميع المدارس تحتوى على أفلام عن المشروعات القومية التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمحافظة لتعريف الطلاب بهذه المشروعات ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة فضلًا عن تكثيف ندوات التوعية للطلاب والعاملين بالمدرسة لتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والعاملين.

وأضاف المحافظ أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة بالمرحلة الأولى ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي مضيفاً أنه تم تنفيذ 495 مدرسة بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالي عدد فصول 7750 فصل دراسى وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.