محافظ أسوان لنقيب الزراعيين: دراسة إطلاق اليوم الوطنى للنخيل

وخلال اللقاء أعرب اللواء أشرف عطية، عن تقديره للدور الرائد والمتميز الذى قامت وتقوم به النقابة العامة للزراعيين في دعم المشروعات الجارية، وخاصة الاستصلاح الزراعى بتوشكى الخير، والحفاظ على الرقعة الزراعية بمختلف المراكز والاهتمام بالبحث العلمى لتنمية المحاصيل الزراعية.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة مقترح نقيب الزراعيين بإطلاق اليوم الوطنى للنخيل سيضم محاور وآليات عمل عديدة منها المحور البحثى والعلمى وأيضاً المحور الاستثمارى والمحور التدريبى للمزارعيين باعتبار أن أسوان تضم حوالى 3.5 مليون نخلة وأكبر منتج تمور جافة.

ومن جانبه وجه الدكتور سيد خليفة، شكره لمحافظ أسوان على الجهود الملموسة فى المشروعات الجارية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة، بجانب مشروعات البنية التحتية والتطوير والتجميل ، والمشروعات الاستثمارية والخدمية.

وأكد نقيب الزراعيين، إهتمام النقابة بتنظيم الدورات التدريبية للعاملين والمهندسين ليصبح هناك كوادر بشرية قادرة على إقتحام سوق العمل والمساهمة في رفع الإنتاجية للمحاصيل الزراعية وتحقيق القيمة المضافة بمشروعات التصنيع الزراعى.