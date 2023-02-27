محافظ أسوان للسفير الألمانى: نستعين بالخبرة الألمانية فى إعادة تأهيل مشروع النظافة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فرانك هارنمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والسيدة حرمه نانسى لو، والوفد المرافق لهما، اليوم، الاثنين، ورحب محافظ أسوان بزيارة السفير الألمانى لأسوان كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً المهندسة دينا إبراهيم منسق العلاقات الدولية.

تناول اللقاء، استعراض أهم المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية والفرص الاستثمارية المتاحة، وخاصة المنطقة اللوجستية العالمية بكركر وارتباطها بمشروع القطار الكهربائى فائق السرعة، وأيضاً مشروع مد القطار التقليدى لمدينة أبوسمبل السياحية، ثم دولة السودان الشقيق.

وخلال اللقاء، طالب محافظ أسوان، بالاستعانة بالخبرة الألمانية فى إعادة تأهيل مشروع النظافة العامة وتدوير المخلفات الصلبة لخفض معدلات التلوث، وخاصة من البلاستيك، حيث بدأت الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى هذا المشروع منذ 23 عاماً بإنشاء مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحى المحكوم.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وألمانيا والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق المزيد من التعاون والدعم بين البلدين وخاصة أن ألمانيا شريك وداعم أساسى فى نجاح دولة مصر الحديثة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الألمانية فى ظل توافر الثروات الطبيعية وتنوع مصادر الطاقة، فضلاً عن موقعها الجغرافى باعتبارها البوابة الرئيسية على الأسواق الأفريقية.

وأضاف المحافظ، أن أسوان تشهد طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية سواء بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو داخل المدن، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل لتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع للسائحين، وخاصة من الشعب الألمانى الصديق الذى يعشق الحضارة المصرية.

فى المقابل، شكر فرانك هارنمان، محافظ أسوان، على حفاوة الاستقبال داخل مدينة أسوان الجميلة التى تعتبر من ما يجعل هذه المدينة المفضلة للزوار الألمان، لكى يستمتع بسحر أسوان الفريد، مؤكداً متانة وتشعب المجالات فى علاقات الصداقة الحميمة الألمانية المصرية وأن هناك العديد من مجالات التعاون من بينها الطاقة المتجددة والذى يتجسد فى المحطات الشمسية ببنبان، بجانب إعادة تأهيل تروبينات السد العالى، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية الريفية ورفع مستوى التعليم، وكذلك تنفيذ مشروع تعزيز مقاومة المناخ والأمن الغذائى لضمان سبل العيش والابتكار الريفى من خلال برنامج الأغذية العالمى (WFP ).

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازا وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وألمانيا الاتحادية.



جانب من اللقاء



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صورة تذكارية



محافظ أسوان والسفير الألمانى خلال اللقاء



محافظ أسوان وسفير ألمانيا