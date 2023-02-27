محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية الكاجوج.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من خلال الزيارات الميدانية لفريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى، حياة كريمة "، الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، ومنها قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو.

وشدد محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تكثيف الجهود المبذولة للمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ، مع تذليل العقبات أولاً بأول بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية.

ومن جانبه، أكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة تفقدية داخل قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو والتى تضم 4 قرى وتوابع بإجمالى 39 ألف نسمة، مشيراً إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب عزبة على سليمان، والتوسعات بمدرسة الشريف إسماعيل الابتدائية، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة مدرسة مبارك الإعدادية بسلوا وذلك بنسب تنفيذ 100 % لكل مشروع.

وتابع ناجح مصطفى، أنه تم تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 99 %، وأيضاً مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 96 %، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء كوبرى المضيق، ونقطة إسعاف الكاجوج بنسبة 85 % لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بطاقة 25 ألف م3/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 83%، فضلاً عن تفقد الأعمال الجارية بمشروع توسعات محطة المعالجة بطاقة إستيعابية 5 ألآف م3/ يوم حيث تم الإنتهاء من توصيل خطوط الطرد فيها بنسبة 55 %.

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم التواصل مع مسئولى جهاز التعمير من أجل الالتزام بتعليمات محافظ أسوان المتواصلة بشأن رفع معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بمشروعات إنشاء نقطة الإسعاف ومركز شباب الشبيكة، وتوصيل المرافق للجمع الخدمى والزراعى وذلك لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتقديم الخدمات لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.