مجلس النواب يحدد اليوم مناقشة 10 طلبات لاستيضاح سياسة الحكومة فى عدة قضايا

كتبت نور علي

يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى موعد مناقشة 10 طلبات مناقشة عامة يطالب فيها النواب باستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا.

وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

ـ طلب مناقشة مقدم من النائبة ضحى عاصي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن دعم الطيران العارض المصري والأجنبي لدعم السياحة الوافدة لمصر.

ـ طلب مناقشة مقدم من النائبة ضحى عاصي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الكهرباء للاستخدامات المنزلية والمنشآت الصناعية.

ـ طلب مناقشة مقدم من النائبة ضحى عاصي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن جذب حركة حاويات الترانزيت الدولية في الموانئ المصرية.

ـ طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد العرجاوي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على المنتجات الغذائية لتحقيق السلامة الصحية.

ـ طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد العرجاوي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن استيعاب كل المستحقين لمعاش برنامج تكافل وكرامة.

ـ طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد العرجاوي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن دعم الجامعات لأساتذة كليات الطب لعمل قوافل طبية وخدمة المجتمع.

ـ طلب مناقشة مقدم من النائبة آمال عبد الحميدوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن إقرار بعض التسهيلات لطلاب الثانوية العامة.

ـ طلب مناقشة مقدم من النائبة جيهان البيومي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة عالية.

ـ طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد الشيشيني وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة العجز في أعداد المدارس.

ـ طلب مناقشة مقدم ن النائبة ضحى عاصي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات الحد من تحكم الشركات الأجنبية في سوق السياحة المصرى.