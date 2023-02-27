اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 05:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ما لا تعرفه عن جبلاية القلعة بحديقة الحيوان.. عمرها 156 عامًا

الإثنين، 27 فبراير 2023 04:00 ص
ما لا تعرفه عن جبلاية القلعة بحديقة الحيوان.. عمرها 156 عامًا جبلاية القلعة بحديقة الحيوان
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقع حديقة الحيوان بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة وطرفها الشمالى يطل على المبانى الرئيسية لجامعة القاهرة وهى فى نفس الوقت قريبة من وسط القاهرة إذ تربطها بها مواصلات سهلة سريعة، وساعد طقس مصر المعتدل وموقعها الممتاز فى المحافظة على حيوانات مختلف المناطق بدون حاجة إلى تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حديقة الحيوان بالجيزه أكبر معرض لحيوانات و طيور القارة الأفريقية .

 

ويوجد فى الحديقه 5 جبلايات “القلعه - الشمعدان - جزيرة الشاى، حبلايتى الكوبرى المُعلق “ جميعها ذات رونق خلاب.

 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول جبلاية القلعة التى يصل عمرها الى 156 عاما:
 
1- تم بناء الجبلاية الكبري و اسمها جبلاية القلعه عام 1867 .
 
2- مزينه بتماثيل مختلفه من الحيوان المنقرض المسمي خرتيت الفيوم ،  و بأخري للتماسيح و الطيور الغريبه .
 
3-  زُرع فوق سطحها حديقه صغيرة يصعد إليها بطريق حلزوني .
4- تحتوى الجبلاية على مقاصير عديدة و ممرات مسقوفة بالنباتات المختلفه و في وسطها قاعه مزودة بمقاعد و كراسي من الأخشاب المتحجره المجلوبة من الغابات المتحجره بالصحاري المصرية .
 5- يوجد فيها تماثيل لحيوانات و طيور و زواحف عجيبة الشكل صُنعت من الحصي و الأسمنت .
6-  تنساب في أرض الجبلاية جداول المياه ، و يتدلي من سقفها قطع من شعاب المرجان الأبيض علي شكل الرواسب الجيريه التي تتدلي من سقوف بعض الكهوف و المغارات الطبيعية .
7- يوجد فيها مواسير توصل المياه إلي أعلاها لتنحدر منها علي شكل هدارات مائيه جميله تصب في بحيره فيها جزيرتان متصلتان بالجبلايه بممر خشبي.
 
 
image0 (1)
 

 

image1
 

 

image2
 

 

image3
 

 

image4
 

 

image5
 

 

image6
 

 

image8
 

 

image11
 

 

image13
 

 

image15
 

 

image16
 

 

image17
 

 

image18
 

 

image19
 

 

image21
 

 

image25
 

 

 


حديقة الحيوان

حديقة الجيزة

جبلاية القلعة

الجبلاية



الموضوعات المتعلقة

ما لا تعرفه عن "جزيرة الشاى" بحديقة الحيوان .. صور

الأحد، 26 فبراير 2023 04:00 ص

‫ما لا تعرفه عن أول متحف حيوانى فى حديقة الحيوان بالجيزة

السبت، 25 فبراير 2023 07:00 ص

‫جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا.. تضم متحفا حيوانيا به 1352 طائرا محنطًا و35 هيكلا عظميا بينها هيكل كامل لإنسان.. أغرب الحيوانات المحنطة فيه "أبو ظلاف".. وسلحفاة الفيل العملاقة نفقت عن عمر 288 عامًا ‬

الخميس، 23 فبراير 2023 07:00 م

شاهد.. صور نادرة لزيارة الملك عبد العزيز آل سعود لحديقة الحيوان 1946

الخميس، 23 فبراير 2023 03:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة