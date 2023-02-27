ما لا تعرفه عن جبلاية القلعة بحديقة الحيوان.. عمرها 156 عامًا

كتبت أسماء نصار

. تقع حديقة الحيوان بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة وطرفها الشمالى يطل على المبانى الرئيسية لجامعة القاهرة وهى فى نفس الوقت قريبة من وسط القاهرة إذ تربطها بها مواصلات سهلة سريعة، وساعد طقس مصر المعتدل وموقعها الممتاز فى المحافظة على حيوانات مختلف المناطق بدون حاجة إلى تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حديقة الحيوان بالجيزه أكبر معرض لحيوانات و طيور القارة الأفريقية

ويوجد فى الحديقه 5 جبلايات “القلعه - الشمعدان - جزيرة الشاى، حبلايتى الكوبرى المُعلق “ جميعها ذات رونق خلاب.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول جبلاية القلعة التى يصل عمرها الى 156 عاما:

1- تم بناء الجبلاية الكبري و اسمها جبلاية القلعه عام 1867 .

2- مزينه بتماثيل مختلفه من الحيوان المنقرض المسمي خرتيت الفيوم ، و بأخري للتماسيح و الطيور الغريبه .

3- زُرع فوق سطحها حديقه صغيرة يصعد إليها بطريق حلزوني .

4- تحتوى الجبلاية على مقاصير عديدة و ممرات مسقوفة بالنباتات المختلفه و في وسطها قاعه مزودة بمقاعد و كراسي من الأخشاب المتحجره المجلوبة من الغابات المتحجره بالصحاري المصرية .

5- يوجد فيها تماثيل لحيوانات و طيور و زواحف عجيبة الشكل صُنعت من الحصي و الأسمنت .

6- تنساب في أرض الجبلاية جداول المياه ، و يتدلي من سقفها قطع من شعاب المرجان الأبيض علي شكل الرواسب الجيريه التي تتدلي من سقوف بعض الكهوف و المغارات الطبيعية .

7- يوجد فيها مواسير توصل المياه إلي أعلاها لتنحدر منها علي شكل هدارات مائيه جميله تصب في بحيره فيها جزيرتان متصلتان بالجبلايه بممر خشبي.