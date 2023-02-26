ما لا تعرفه عن "جزيرة الشاى" بحديقة الحيوان .. صور

"جنينة الحيوانات" كانت فى الأصل حديقه نباتية من حدائق الجيزه ففيها كثير من النباتات النادرة المستجلبة من أقصى الأرض، وفى سنة 1890 اتجهت نية الحكومة إلى إنشاء حديقة يُباح للجمهور غثيانها تنويرا للأذهان و تثقيفا للعقول و إمتاعًا للنفوس فاقتطعت من حدائق سراى الجيزه مساحه تبلغ خمسين فدانًا أعادت تنسيقها بشكل يصلح لعرض مختلف الحيوان والطيور وفُتحت للجمهور 1891، و فى 1938 أُضيف إليها حدائق الأورمان القبلية فأصبحت مساحتها 80 فدانًا تقريبًا.
وتقع الحديقة بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة و طرفها الشمالى يطل على المبانى الرئيسية لجامعة القاهره و هى فى نفس الوقت قريبة من وسط القاهره إذ تربطها بها مواصلات سهله سريعة و قد ساعد جو مصر المعتدل و موقعها الممتاز على المحافظة على حيوانات مختلف المناطق بدون حاجه إلى تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حدائق الحيوان بالجيزه أكبر معرض لحيوانات و طيور القاره الأفريقية .
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