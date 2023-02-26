اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 05:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ما لا تعرفه عن "جزيرة الشاى" بحديقة الحيوان .. صور

الأحد، 26 فبراير 2023 04:00 ص
ما لا تعرفه عن "جزيرة الشاى" بحديقة الحيوان .. صور جزيرة الشاى" بحديقة الحيوان
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"جنينة الحيوانات" كانت فى الأصل حديقه نباتية من حدائق الجيزه ففيها كثير من النباتات النادرة المستجلبة من أقصى الأرض، وفى سنة 1890 اتجهت نية الحكومة إلى إنشاء حديقة يُباح للجمهور غثيانها تنويرا للأذهان و تثقيفا للعقول و إمتاعًا للنفوس فاقتطعت من حدائق سراى الجيزه مساحه تبلغ خمسين فدانًا أعادت تنسيقها بشكل يصلح لعرض مختلف الحيوان والطيور وفُتحت للجمهور 1891، و فى 1938 أُضيف إليها حدائق الأورمان القبلية فأصبحت مساحتها 80 فدانًا تقريبًا.

وتقع الحديقة بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة و طرفها الشمالى يطل على المبانى الرئيسية لجامعة القاهره و هى فى نفس الوقت قريبة من وسط القاهره إذ تربطها بها مواصلات سهله سريعة و قد ساعد جو مصر المعتدل و موقعها الممتاز على المحافظة على حيوانات مختلف المناطق بدون حاجه إلى تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حدائق الحيوان بالجيزه أكبر معرض لحيوانات و طيور القاره الأفريقية .

‏‎وتضم حديقة الحيوان العديد من المعالم التى من ضمنها جزيرة الشاى التى نتعرف على تاريخها فى التقرير التالى:
 
‏‎1- أنشئت كاستراحة خاصه للخديوي إسماعيل في حديقة 
‏‎الوالدة باشا ثم صارت إستراحه للملك فاروق .
‏‎2- صُممت علي الطراز الكلاسيكي من الخشب و تضم الطرق المعبده بالحصي الملون المجلوب من جزيرة رودس اليونانية .
‏‎3- تضم بركه تتوسطها جزيره رخامية ، بحيث تري المياه المتدفقة و أشجار الحديقه من كافة الإتجاهات و تستمتع بتدفق المياه من النافورة المتوسطه البحيرة التي توجد حولها مجموعه كبيره من الطيور المائية ذات الألوان الجذابه مثل البجع الأبيض و الأوز و أنواع البط المختلفه .
‏‎4- علي مساحة أربعة أفدنة تقريبا ، و أقرب أبواب الحديقه لها باب الجامعة المجاور لكلية الهندسه و باستمرار السير منحرفًا قليلًا إلي اليمين تجد على يمينك جزيرة الشاي .
 
 
image0 (1)
 
 
image2
 
 
image3
 
 
image6
 
 
image7
 
 
image9
 
 
image10
 
 
image11
 
 

 


جزيرة الشاى

حديقة الحيوان

معالم حديقة الحيوان

تاريخ حديقة الحيوان



الموضوعات المتعلقة

‫ما لا تعرفه عن أول متحف حيوانى فى حديقة الحيوان بالجيزة

السبت، 25 فبراير 2023 07:00 ص

‫جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا.. تضم متحفا حيوانيا به 1352 طائرا محنطًا و35 هيكلا عظميا بينها هيكل كامل لإنسان.. أغرب الحيوانات المحنطة فيه "أبو ظلاف".. وسلحفاة الفيل العملاقة نفقت عن عمر 288 عامًا ‬

الخميس، 23 فبراير 2023 07:00 م

شاهد.. صور نادرة لزيارة الملك عبد العزيز آل سعود لحديقة الحيوان 1946

الخميس، 23 فبراير 2023 03:09 م

على ربيع فى حديقة الحيوان لتصوير فيلم "بعد الشر"

الخميس، 23 فبراير 2023 08:00 ص

تصطاد فرائسها بنفسها.. بومة تهرب من حديقة حيوان سنترال بارك وقرار بعدم استعادتها

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:00 م

محطات مستقبلية لفرص جديدة فى الاستثمار بالمحميات الطبيعية.. وزيرة البيئة تبحث إنشاء حديقة حيوانات برية بالتعاون مع الأردن لتشجيع السياحة البيئية.. ومصر تدعم مبادرة "مترابطة المناخ واللاجئين"

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة