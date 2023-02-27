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لكل المقبلين على الزواج.. تعرف على أنواع التحاليل المطلوبة وأسعارها

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:32 ص
لكل المقبلين على الزواج.. تعرف على أنواع التحاليل المطلوبة وأسعارها حفل زفاف- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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نجحت وزارة العدل فى وضع منظومة جديدة ملائمة لمواجهة انتشار الاوبئة والفيروسات، وذلك فى وضع منظومة طبية جديدة بالكامل يعملها بها المأذونين الشرعيين وموثقى زواج الأقباط المرخص لهم، للمقبلين على الزواج، وذلك اعتبارا من الأحد، للعمل بالمنظومة الجديدة لفحص المقبولين على الزواج، من تطبيق العمل بالشهادة الطبية المؤمنة الجديدة، وإلغاء العمل بالشهادات الطبية القديمة.

 

ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية، أنواع التحاليل المطلوبة للزواج وأسعارها:

1- تحاليل فيروس الالتهاب الكبدى سى وبى والإيدز بسعر 35 جنيها.

2- تحاليل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلى 80 جنيها

3- اختبار فصائل الدم 15 جنيها

4- اختبار معامل ريزوس الـ RH بسعر 25 جنيها

5- اختبار نسبة الهموجلوبين بـ 15 جنيها

6- اختبار سكر الدم 10 جنيهات


الزواج

المقبلين على الزواج

وزاره العدل

اخبار الحوادث



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