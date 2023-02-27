لحظة اعتقال متهمين بقتل عارضة أزياء بهونج كونج وضبط أدوات الجريمة.. فيديو وصور

كتبت: شيماء عبد المنعم

كشف موقع "ديلي ميل" البريطانى، عن صور من موقع مقتل عارضة الأزياء والمؤثرة في هونغ كونج، آبى تشوى، كما تم الكشف أيضًا عن صور اعتقال زوجها المتهم بقتلها، حيث عرض أمام المحكمة بتهمة القتل الشنيعة، بعدما قتلت آبى تشوى وتقطعت أوصالها، وعُثر على ساقيها في الثلاجة، بينما عُثر على جمجمتها وعدد من ضلوعها في إناء للطهى.



القبض علي زوج عارضة ازياء بعد قتلها



مقتنيات عارضة الأزياء



موقع الحادث

اتُهم زوج تشوي السابق أليكس كوونج، ووالده كوونج كاو، وشقيقه أنتوني كوونج، بقتل العارضة، كما تواجه والدة أليكس كوونج، جيني لي، تهمة واحدة لإفساد مسار العدالة، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل".

وأظهرت صور نشرت لأحد المشتبه بهم وهو يقتاد من قبل الشرطة ويضع قناع اسود علي وجه ورأسه، وتم وضع الأربعة رهن الاعتقال بدون كفالة، وتحقق سلطات هونج كونج فى جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عارضة أزياء، حيث ألقت الشرطة فى هونج كونج القبض على أقارب عارضة الأزياء آبي تشوى، للاشتباه بهم، بعد العثور على ساقيها فى الثلاجة بعد أيام من اختفائها.

اخر ظهور لـ آبي تشوي قبل قتلها

وحسبما نشر موقع scmp، عثرت الشرطة أيضًا على أنسجة بشرية فى أوانى الحساء عندما دخلوا عقارا سكنيا أثناء بحثهم عن تشوى، ووفق المشرف على التحقيق آلان تشونج، عثرت الشرطة على أدوات تستخدم في تقطيع أوصال الجثث، ومطاحن لحوم، وقفازات وأقنعة، وأكدت أن موقع الحادث أصبح محل جزار بشرى بشع، بعد العثور على مفرمة لحم ومنشار كهربائي وأواني حساء بها أنسجة بشرية وأرجل محشوة بالثلاجة.

ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من العثور على رأس تشوي وجذعها ويديها، وتشير تحقيقات الشرطة إلى دخول تشوى مؤخرا في نزاعات مالية بعشرات ملايين الدولارات التى اندلعت بين المؤثرة البالغة من العمر 28 عامًا، وزوجها السابق وعائلته، كان الزوج السابق، البالغ من العمر 31 عامًا والعاطل عن العمل، محورًا لمطاردتها على مستوى المدينة، فى حين تم القبض على شقيق زوج تشوى السابق ووالديه.

عارضة الازياء آبي تشوي

تفاصيل آخر ظهور لعارضة الأزياء

وشوهدت عارضة الأزياء آخر مرة يوم الثلاثاء، على الغلاف الأمامي للنسخة الأخيرة من مجلة L'Officiel Monaco، وكان لديها أكثر من 80 ألف متابع على إنستجرام، وبحسب ما ورد شوهدت تختلط بانتظام مع المشاهير، كما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن العقار الذي عُثر فيه على ساقيها يقع في قرية لونج مي في تاي بو، وقال سوبت تشونج إنه يعتقد أن والد زوجها السابق بدأ تأجيرها منذ أسابيع قليلة، وأضاف أن الضباط عثروا على بطاقة هوية السيدة تشوي وبطاقات الائتمان وأشياء أخرى في المنزل.