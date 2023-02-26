القبض على 4 أشخاص فى هونج كونج بسبب جثة عارضة أزياء ممزقة

أوقفت شرطة هونج كونج 4 أشخاص يشتبه بأنهم قتلوا عارضة أزياء تبلغ 28 عاما عثر على جثتها ممزقة، بعد مشاجرة على مسألة مالية مع عائلة زوجها السابق.

وأوضحت الشرطة أن أجزاء من جثة نجمة شبكات التواصل آبي تشوي كانت موجودة في منزل قروي جهز خصوصا لتقطيعها بعدما فقدت منذ الأربعاء.

وصرح المسؤول في شرطة هونج كونج آلن تشونج، بأنه "بعد العثور على أعضاء من جسمها داخل ثلاجة أن البحث لا يزال جاريا عن رأسها".

وضبطت الشرطة في الموقع منشارا كهربائيا ومفرمة لحم تم استخدامهما لتقطيع الجثة.

وأعلن تشونغ إن، زوج آبي تشوي السابق (28 عاما) ويلقّب بـ"كوونج"، اعتقل، بعد ظهر اليوم، بتهمة القتل، عندما كان يحاول الفرار من المدينة بقارب.

كما تم إيقاف والد الرجل وأمه وشقيقه، يوم الجمعة، للسبب نفسه.

وقال تشونغ: "نعتقد أن الضحية تشاجرت مرارا مع عائلة زوجها السابق في شأن مبالغ كبيرة".

وأضاف أن ثمة شخصا كان مستاء من كيفية إدارة الضحية أموالها، وهو ما أصبح دافعا للقتل.