لأول مرة.. "الحج والعمرة"تدرب قائدى مجموعات الحجاج من بلادهم قبل موسم الحج

إيمان حنا

أقامت وزارة الحج والعمرة بالممكلة العربية السعودية، مُمثلةً فى "مركز ترخيص وتدريب العاملين فى قطاع خدمة ضيوف الرحمن"، دورة تدريبية، هى الأولى من نوعها، لتدريب وتأهيل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة للعمل خلال الحج، وذلك قبل قدومهم من بلادهم، وبدأت أولى البرامج التدريبية فى ماليزيا، بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة للحجاج، وتسهيل رحلتهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.وفق بيان لوزارة الحج.

ينطلق البرنامج برعاية وحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على هامش زيارة رسمية يقوم بها لماليزيا على رأس وفد مكون من عدة جهات حكومية ومن ممثلى القطاع الخاص فى السعودية، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد.

وتُعد الدورة التدريبية الأولى من نوعها التى تقام خارج المملكة، لتدريب قائدى مجموعات الحجاج من بلد الحاج، ويقدمها "مركز ترخيص وتدريب العاملين فى قطاع خدمة ضيوف الرحمن" بالتعاون مع شركة حجاج جنوب شرق آسيا (مشارق)، وسيتبعها العديد من الدورات فى عدد من الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة، بهدف تأهيل قائدى مجموعات الحجاج فى بلادهم قبل بدء موسم الحج للعام الجارى 1444هـ - 2023.

ويتضمن البرنامج التدريبى، شرحًا مفصلًا لرحلة الحاج من بداية مغادرته بلاده، مرورًا بكافة المرافق (قبل وأثناء وبعد تأدية نسك الحج)، والمهارات الحياتية أثناء أداء النسك، كما يُقدم البرنامج توعية شاملة حول كل ما يتعلق بأداء مناسك الحج، بالإضافة إلى مهارات التفويج وإدارة الحشود البشرية فى الحج، وحضر الدورة التدريبية التى أُقيمت فى "تابوج حاجي" بمدينة كوالالمبور أكثر من 30 قائد لمجموعات الحجاج.

يُذكر أن مركز ترخيص وتدريب العاملين فى قطاع خدمة ضيوف الرحمن يستهدف التكامل مع كافة الجهات العاملة فى الحج والعمرة، من داخل المملكة وخارجها، لمواكبة التطور فى آليات العمل وأساليب تطبيقها من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية التى تقوم بخدمة ضيوف الرحمن بشكل مباشر، بما يسهم فى رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين من خدمات إدارية وميدانية، وتقديم أفضل البرامج التدريبية لإكساب المتدربين المهارات والسلوكيات اللأزمة، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.