قطع التيار الكهربائى عن أحياء المنصورة لمدة 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن اليوم الاثنين سيتم فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة المنصورة من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 9 صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الشاملة.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، حيث أوضح التقرير أن أعمال الصيانة المشار اليها ينتج عنها تأثر بعض المناطق بمدينة المنصورة، وتتأثر بعض المناطق بانقطاع التيار الكهربى بمدينة المنصورة وتشمل مناطق الهدى والنور ومنطقة مجمع المحاكم ومنطقة ترعة المنصورية من جهاز شئون البيئة حتى مشحمة الزهراء وعزبة الشال وشارع الدراسات ومنطقة مصر للطيران.
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