قطع التيار الكهربائى عن أحياء المنصورة لمدة 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن اليوم الاثنين سيتم فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة المنصورة من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 9 صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الشاملة.