محافظ الدقهلية يشهد احتفالية مدرسة شجرة الدر بمناسبة العيد القومى.. صور

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمتها مدرسة شجرة الدر الإعدادية للبنات بالمنصورة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، وعزة سرحان مديرة مدرسة شجرة الدر، والدكتور حسام الهلالي رئيس مجلس أمناء المدرسة، والمهندس حسام نور نائب رئيس مجلس الأمناء، والمحاسب السيد النخيلي رئيس حي غرب المنصوره.

وأكد "مختار" أن الدقهلية، محافظة عريقة، أنجبت لمصر أعلاما في شتى المجالات الدينية والفنية والأدبية والثقافية والسياسية، وأصبحت عاصمتها مدينة المنصورة عاصمة مصر الطبية بفضل علمائها واطبائها المتميزين.

وقال " المحافظ " سعادتي بالغة لوجودي اليوم وسط أبنائي الطالبات ومشاركتهم هذه الاحتفالية الرائعة لكي نشاهد مواهب الفنية ونستمتع بها .

وثمن " مختار " دور قيادات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرسة شجرة الدر ومجلس الأمناء، علي ما يبذلونه من جهود من أجل أبنائي الطالبات من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الكامل في كافة الأنشطة الثقافية والفنية، واكتشاف مواهبهم.

وفي نهاية الاحتفالية اهدي النائب طارق عبدالهادي، درع شكر وتقدير الي الدكتور أيمن مختار، علي دعمه الدائم والمستمر لمدرسة شجرة الدر ، كما اهدي درع شكر وتقدير لوكيل وزارة التربية والتعليم ، ووكيل المديرية ، ومديرة المدرسة ، ومجلس الأمناء.

والجدير بالذكر أن برنامج الاحتفالية تضمن السلام الجمهوري ، وقراءة آيات من القرآن الكريم ، وتقديم عدد من الفقرات الفنية ، وعرض فيلم تسجيلي عن الدقهلية ، وعرض فيلم تسجيلي عن انجازات المدرسة .

جاء ذلك بمناسبة ذكري انتصارات شعب المنصورة علي حملات الغزو الاوربي في فبراير عام 1250 م والتي اتخذتها الدقهلية عيدا قوميا لها تحتفل به المحافظة مع شعب الدقهلية كل عام.